Google Chrome per desktop saluta per sempre la barra dei download

Inoltre, premendo sull'icona l'utente potrà visualizzare un elenco di tutti i download effettuati nelle ultime 24 ore in qualsiasi finestra del browser aperta. Le scorciatoie posizionate accanto, invece, serviranno ad accedere alla cartella in cui si trova il file scaricato (o per aprirlo).

Infine, per accedere all'elenco di download sarà sufficiente premere sull'opzione "Mostra tutti i download" ed in questo modo si aprirà la finestra specifica Chrome://downloads. Questa novità è disponibile nell'ultima versione stabile di Google Chrome in fase di distribuzione su Windows, macOS, Linux e ChromeOS.