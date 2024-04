Google pronta a lanciare una versione di Chrome a pagamento

Google Chrome è uno dei browser già utilizzati per vari motivi, tra cui la facilità d'uso ed una buona esperienza utente. Inoltre, il colosso di Mountain View sta puntando sempre di più sulla sicurezza e, in tal senso, è in procinto di lanciare una versione di Chrome incentrata proprio su questo aspetto.

Per i clienti aziendali, infatti, debutterà una nuova versione di Chrome, denominata Chrome Enterprise Premium. Si tratta di una versione che assicurerà agli utenti una maggiore protezione dei propri dati online grazie ad aggiornamenti automatici ed autorizzazioni personalizzate. Inoltre, Chrome Enterprise Premium si pone l'obiettivo di bloccare i componenti aggiuntivi sospetti.