Presto Google Chrome vi dirà presto perché un'estensione è scomparsa

Gli sviluppatori di Google stanno lavorando alacremente su Google Chrome . Ad esempio, recentemente è stata ufficializzata una funzionalità basata sull'IA che consentirà di riassumere interi articoli online. Le novità, però, non finiscono qua. Con Google Chrome 117, infatti, arriverà una funzionalità che avvertirà quando un'estensione viene rimossa e perché. La notizia è stata diffusa da Oliver Dunk di Google, il quale ha spiegato che grazie a questa novità gli utenti rimarranno più aggiornati sulle estensioni rimosse da uno sviluppatore.

Dunk ha aggiunto che Google prevedrà una sezione inedita nelle impostazioni per privacy e sicurezza denominata "Controllo di sicurezza". Premendo sul pulsante "Review", l'utente verrà condotto nelle proprie estensioni e gli verrà concessa la possibilità di rimuovere le estensioni oppure di nascondere l'avviso di sicurezza nel caso in cui desideri mantenere l'estensione installata. Tuttavia, così come ha confermato Dunk, nel caso di malware, la disattivazione sarà automatica.