Su Chrome sarà possibile firmare i documenti PDF

Google Chrome è sicuramente uno dei browser più popolare in circolazione. In tal senso, sono state utili diverse funzionalità lanciate dagli sviluppatori, come il gestore delle password oppure le opzioni legate al risparmio energetico. Non è da meno, poi, il visualizzatore per file PDF integrato direttamente in Chrome.

A questo proposito, alcuni nuovi flag segnalano l'arrivo del supporto per la firma dei documenti digitali. Fino ad ora, questo visualizzazione consente di zoomare il documento, utilizzare un pulsante per adattare il contenuto alla pagina, abilitare la visualizzazione di due pagine, ruotarle e accedere all'indice. Tuttavia, rispetto ai software dedicati ai file PDF, mancano gli strumenti per la modifica totale. A riguardo, Windows Report ha individuato il codice sorgente di Chromium che allude proprio al possibile approdo della possibilità di firmare i documento.