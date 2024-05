Chrome avrà un'intelligenza artificiale che scriverà post sui social per voi

Tra le tantissime novità legate all'intelligenza artificiale annunciate sul palco del Google I/O 2024, ci sono novità importanti per Chrome: l'IA sarà integrata direttamente all'interno del browser, con l'obiettivo di aiutare l'utente a scrivere alcuni contenuti, come ad esempio post sui social media o recensioni di prodotti sui shop online.

In particolare, Google includerà Gemini Nano già dalla prossima versione di Chrome (Chrome 126).

Gemini Nano è la versione più leggera del large language model di Google, che è stata ulteriormente alleggerita e ottimizzata per essere caricata rapidamente all'interno del browser.

Già dallo scorso anno, Microsoft aveva iniziato a integrare Copilot all'interno di Edge, ma in questo caso c'è una differenza sostanziale: a differenza di quanto avviene con Copilot, infatti, Gemini Nano girerà in locale e sarà parte integrante del browser.

Infine, per la gioia degli sviluppatori, Gemini sarà incluso anche nel DevTools, per aiutare i developer a interpretare i messaggi d'errore del browser e fixare i bug.