Quanta memoria occupa una pagina Web? Ve lo dice Chrome

La novità, chiamata Memoria utilizzata e introdotta con l'ultimo aggiornamento dell'app desktop per Mac, Windows, Linux e ChromeOS, numero di versione 119 , vi consente infatti di vedere la memoria occupata da un sito. Tutto quello che dovete fare è passare il cursore su una scheda, attendere un istante e in alto vedrete apparire una finestra pop-up. In questa troverete, sotto al nome del sito, la voce Memoria utilizzata con l'icona delle Prestazioni (una nuvola con un tachimetro) e la quantità di mega occupata.

Dopo anni di promesse, Google ha finalmente messo un argine al problema con la nuova funzione Risparmio memoria , introdotta all'inizio di quest'anno (ecco come attivarla ), ma con l'ultimo aggiornamento compie un passo ulteriore. Adesso infatti potete vedere effettivamente quanta memoria è utilizzata da una scheda.

Uno dei problemi maggiori che gli utenti hanno sempre lamentato durante l'utilizzo di Chrome è l'enorme quantità di memoria utilizzata dal popolare browser (sapete come riaprire le schede chiuse per sbaglio ?).

La finestra condivide la stessa icona di Prestazioni perché si basa su questo strumento per funzionare (nello specifico si basa su Risparmio memoria ), e infatti se passate il cursore su una scheda inattiva (in caso abbiate abilitato Risparmio memoria, ovviamente), Chrome vi indicherà quanto spazio avete liberato dalla memoria.

Vi ricordiamo che se volete attivare Risparmio memoria (o Risparmio batteria), dovete cliccare sul menu con tre puntini in alto a destra, poi selezionare Impostazioni. Nella pagina che si apre, cliccate a sinistra su Prestazioni, poi a destra attivate il pulsante di fianco a Risparmio memoria ed eventualmente Risparmio batteria. Se volete, potete escludere dei siti specifici in modo che non vengano inattivati (potete anche arrivarci cliccando sul menu a tre puntini e poi selezionando la voce Prestazioni).

Se ancora non vedete la finestra con la memoria passando il cursore sulle schede, potete attivare il flag relativo andando a questo indirizzo: chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards e impostando il menu a tendina su Enabled.

Per chi invece vuole avere una panoramica maggiormente chiara del consumo di memoria del browser, cliccate sul menu a tre puntini in alto a destra, selezionate Altri strumenti e cliccate su Task Manager, che curiosamente mostra valori diversi rispetto alla finestra pop-up di Risparmio memoria. Quale sia quello vero non è dato sapersi.