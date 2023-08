Con Google Chrome sarà più semplice e veloce accedere alle password salvate

Ormai ogni utente ha diverse password da ricordare e in tal senso accedere alle credenziali salvate su Chrome non è stato mai piuttosto semplice. Per questo motivo, recentemente Google ha introdotto una modifica che sicuramente accontenterà molti utenti: si tratta di una nuova scorciatoia dedicata proprio al gestore delle password. Difatti, negli ultimi mesi il colosso di Mountain View si è concentrato su questo tema, realizzando un'interfaccia utente dedicata con strumenti e funzionalità che permettono di assumere il totale controllo sulle credenziali salvate.

L'ultimo aggiornamento ha apportato alcune piccole modifiche, tra cui una sezione di note per le password salvate e soprattutto una scorciatoia per il gestore delle password, che permette appunto di creare un collegamento rapido sul desktop del PC o del Mac. L'obiettivo è quello di consentire agli utenti un accesso più rapido alla sezione che permette di importate, esportare e modificare le varie credenziali. La nuova scorciatoia è disponibile sia per Windows che per macOS ed una volta installata funziona proprio come un'app separata (sebbene sia eseguita come sessione di Chrome).

In particolare, apparirà sul desktop e dovrebbe diventare un'app tramite il menu Start o il cassetto delle app sui dispositivi Apple.