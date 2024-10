Immaginate di dover compiere una serie di azioni piuttosto meccaniche in Google Chrome, "raccogliere ricerche, acquistare un prodotto o prenotare un volo aereo". Ebbene, a breve il browser potrebbe fare tutto da solo, con un po' di aiuto da parte del nuovo Gemini.

Questa nuova funzione, il cui nome in codice è "Project Jarvis", in uno scarsamente fantasioso riferimento al J.A.R.V.I.S. di Iron Man, è ancora in via di sviluppo, e potrebbe arrivare il prossimo dicembre, in concomitanza proprio con il lancio di Gemini 2.0, ovvero la prossima evoluzione dell'assistente AI di Google. A riportarlo è The Information, una fonte solitamente affidabile, ma non per questo infallibile.

Jarvis è stato ottimizzato espressamente per Chrome, ma in linea di massima potrebbe funzionare con qualsiasi browser, sebbene non venga specificato se parliamo di desktop o dispositivi mobili (magari entrambi, ma scommettiamo prima su smartphone).