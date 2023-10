Google Chrome punta a semplificare il salvataggio dei fotogrammi da YouTube

Google Chrome è sempre più ricco di funzioni, come quella di copiare facilmente singoli fotogrammi dai video di YouTube tramite il menu di scelta rapida. A riguardo, Google sta lavorando per espandere questa funzionalità con la possibilità di salvare i fotogrammi dei video sulla popolare piattaforma in maniera molto più semplice.

In particolare, per utilizzare il nuovo metodo, gli utenti dovranno fare doppio clic su un video di YouTube e apparirà il menu predefinito del sito. A questo punto, visualizzeranno un nuovo menu che offre l'opzione "Salva fotogramma video con nome…". L'inedita funzione, scovata dall'esperto di Chrome Leopeva64, consente di salvare in maniera molto più immediata il fotogramma desiderato sul proprio PC. In precedenza, infatti, occorreva qualche passaggio ulteriore. Nello specifico, si doveva prima incollare in un editor e poi salvarlo. Tra l'altro, sembrerebbe che il fotogramma video viene salvato con la stessa risoluzione selezionata nel lettore video.