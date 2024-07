Ecco come Google Chrome bloccherà le schede più energivore

Google Chrome è sicuramente uno dei browser più popolari su mercato, anche perché riesce a garantire delle buone performance su vari tipi di dispositivi, tra cui PC e smartphone. Inoltre, non di rado, il browser di Google riceve degli aggiornamenti che permettono sia di superare eventuali bug che di implementare inedite funzionalità. In tal senso, nell'ultima Canary di Chrome (si tratta della build dedicata agli sviluppatori) è stata avvistata una nuova opzione che consentirà agli utenti di gestire al meglio la propria navigazione, soprattutto solo il profilo del risparmio energetico.

Google Chrome beneficerà di una migliore efficienza energetica

L'utente Leopeva64 ha scovato alcuni elementi interessanti nell'ultima build Canary di Chrome. Tra questi, ce n'è uno relativo alla modalità Energy Saver del browser. In particolare, sono stati aggiunti dei nuovi flag che consentono agli utenti di "congelare le schede di sfondo ad alta intensità di CPU" quando è attivata la modalità sopracitata.

Questa funzione si può anche testare visto che c'è un ulteriore flag che "costringe" le schede ad agire come se fossero tutte energivore al massimo. Se questa nuova funzionalità dovesse funzionare al meglio, sarebbe una gran cosa per gli utenti visto che la batteria del proprio laptop ne trarrebbe dei benefici.

La funzione, come già accennato all'inizio, si trova ancora in fase di test, dunque al momento si può provare soltanto scaricando ed installando la build Canary di Chrome (visto che si tratta di una versione non definitiva, ovviamente potrebbe restituire errori o improvvisi malfunzionamenti).