Google Chrome sintetizzerà i lunghi articoli grazie all'intelligenza artificiale

La Search Generative Experience (SGE) basata sull'intelligenza artificiale di Google si arricchirà di una nuova importante funzionalità: sarà in grado di riassumere gli articoli sul Web. La funzione, che il colosso di Mountain View ha denominato "SGE durante la navigazione", è stata lanciata a partire da oggi come primo esperimento in Search Labs. Ancora, sarà disponibile nell'app Google su Android e iOS e nei prossimi giorni su Chrome per desktop. L'obiettivo della società è quello di "testare in che modo l'IA generativa può aiutarti a navigare tra le informazioni online e arrivare al nocciolo di ciò che stai cercando ancora più velocemente".

Entrando nei particolari della notizia, tramite l'app Google su dispositivo mobile sarà possibile estrapolare da un lungo articolo una serie di punti chiave. Per fare ciò, sarà sufficiente premere un'icona nella parte inferiore dello schermo. L'inedita funzione è progettata per funzionare "solo su articoli che sono liberamente disponibili al pubblico sul web": difatti, Google ha specificato che l'opzione non funzionerà con i siti Web che gli editori contrassegnano come protetti da paywall.