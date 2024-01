Google sta realizzando una versione di Chrome con supporto nativo per Windows on Arm

L'obiettivo di questa versione è quello di superare le difficoltà ed i rallentamenti che attualmente contraddistinguono Chrome su Windows on Arm. Difatti, grazie alle varie ottimizzazioni gli utenti coinvolti potranno beneficiare di prestazioni migliori e dunque di un'esperienza complessivamente più gratificante. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio della versione definitiva, ancora non si sa molto, tuttavia non dovrebbe trascorrere molto tempo.

Interessanti novità da parte di Google . Il colosso di Mountain View, infatti, ha iniziato a testare una versione di Chrome che funzionerà nitidamente con Windows on Arm. La novità, diffusa su X dall'utente Pedro Justo , è disponibile sul canale Canary , dedicato proprio alle versioni che si trovano ancora in fase sperimentale.

Ad oggi, tutti i sistemi che sfruttano Windows on Arm hanno utilizzato chip Qualcomm. In tal senso, anni fa Microsoft firmò un accordo di esclusiva proprio con Microsoft. Tra l'altro, la società sarebbe in procinto di lanciare i nuovi processori Snapdragon X Elite, che dovrebbero offrire performance superiori a quelle garantite da Intel e AMD.

In ogni caso, questa volontà di Google di ottimizzare maggiormente il proprio software potrebbe trascinare anche altri marchi ad interessarsi maggiormente di Windows on Arm. Del resto, Google Chrome è il browser più popolare al mondo e tutto ciò rappresenta certamente un'ottima notizia per le strategie future di Microsoft relativamente alla sua piattaforma.