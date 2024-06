ChromeOS su Android: Google sta lavorando sull'app Ferrochrome

Google, così, ha offerto l'esecuzione di Chromium OS (ovvero la versione open source di ChromeOS) sugli smartphone Android attraverso AVF. In tal senso, una versione speciale di Chromium OS, nota come ferrochrome , è stata eseguita in una macchina virtuale su Pixel 8. La compagnia di Big G, però, successivamente ha dichiarato che si trattava soltanto di una demo dimostrativa. A questo proposito, Mishaal Rahman ha fornito qualche dettaglio in più.

Sicuramente Android è ricco di funzionalità, tuttavia la sua versione stock è sprovvista di una modalità desktop. A riguardo, una recente funzionalità del S.O. mobile di Google garantisce la possibilità di eseguire ChromeOS insieme ad Android in maniera molto semplice. Stiamo parlando di Android Virtualization Framework (AVF) , un'opzione introdotta con Android 13 e che permette di eseguire il tutto in maniera sicura e privata.

In particolare, lo sviluppatore ha diffuso delle immagini che mostrerebbero come Google stia ancora provando ad implementare ChromeOS su Android. Nello specifico, l'azienda starebbe lavorando su una soluzione "in 1 clic" proprio per eseguire il sistema operativo in una macchina virtuale su dispositivi Pixel.

L'app si chiamerebbe Ferrochrome launcher e permetterebbe di configurare ed avviare una build ARM64 dal sistema operativo Chromium tramite l'app di avvio VM. Ad oggi, si tratta di un progetto ancora acerbo, dove tutto è configurabile soltanto manualmente. Dunque, ancora non sono chiari i progetti di Google, anche se pare abbastanza chiara la volontà del colosso di Mountain View di scegliere ChromeOS come la modalità desktop predefinita dei suoi Pixel.

Google, infatti, starebbe provando a gettare le basi per introdurre sui dispositivi Android un'esperienza multipiattaforma, a partire dai suoi Pixel. Del resto, grazie alle funzionalità di virtualizzazione avanzata, Android 15 potrebbe davvero riuscire a rivoluzione il mondo dei sistemi operativi introducendo ChromeOS sugli smartphone. In tal senso, il lancio di Ferrochrome rappresenterebbe un primo ed importante passo.

Per quanto riguarda le tempistiche ed i piani precisi di Google per ChromeOS in esecuzione su Android, però, è tutto ancora da chiarire. Bisognerà attendere un pò di tempo.