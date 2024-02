L'esclusivo collezionabile venduto da Google sarà presto disponibile per tutti

La scorsa settimana, Google aveva compiuto una grande ingiustizia mettendo in vendita nel suo sito statunitense dedicato al merchandise un collezionabile raffigurante The Bot, il nome del nuovo bugdroid dell'azienda (siete alla ricerca di un nuovo telefono Android? Date un'occhiata alla nostra lista dei migliori, sempre aggiornata e con offerte imperdibili).

Per chi non lo ricordasse, infatti, nell'autunno del 2023 la GrandeG aveva cambiato il logo di Android, modificando il carattere della scritta Android e donando al robottino verde un nuovo stile tridimensionale. Pochi giorni fa, poi, l'azienda aveva messo in vendita un collezionabile in plastica dall'altezza di circa 7,6 cm, ma come tutti i prodotti dello shop Google era esclusivo per gli utenti nordamericani.

Quindi non solo non possiamo comprare calze, magliette, occhiali o altri prodotti marchiati Google, ma neanche l'ambitissimo bugdroid! Per fortuna, il popolare shop online Dead Zebra ha già annunciato che a breve sarà disponibile nel suo catalogo praticamente lo stesso identico prodotto.