Google si sta plasmando intorno all'IA, a partire dalla sua stessa struttura aziendale

È in atto una profonda rivoluzione dalle parti di Mountain View, e tutto ruota, ovviamente, intorno all' intelligenza artificiale . Non stiamo parlando solo del fatto che Gemini sia stato inserito in praticamente tutti i prodotti dell'azienda, un po' come ha fatto Microsoft con Copilot, ma di una vera e propria ricostruzione della struttura societaria della GrandeG, che vede l'unione dei team Android e hardware.

Il cambiamento è in corso da due anni

Come molti sapranno, per anni Google ha cercato di separare accuratamente i team hardware dal lavoro su Android. L'idea era di non privilegiare i propri dispositivi o complicare le relazioni con aziende come Samsung.

Negli ultimi due anni, però, è cambiato tutto. Il team hardware di Google ha cercato sia di costruire grandi dispositivi che di mostrare al resto del mondo Android dove si può arrivare.

Abbiamo visto come ultimamente questo abbia portato a una serie di funzioni esclusive per i Pixel, ma è solo l'inizio. Come abbiamo riportato due anni fa, l'intenzione è di privilegiare lo sviluppo software, e individuare una serie di partner importanti per i quali sviluppare i migliori servizi dell'azienda.

Il che si è palesato, per esempio, nelle funzioni Cerchia e Cerca, che abbiamo potuto provare sui Pixel e sui Galaxy S24. Ed è il motivo per cui aziende come OPPO e OnePlus si stanno adoperando per portare Gemini Ultra sui loro dispositivi.