La mannaia di Google contro spam e contenuti generati dall'IA (ma non solo): ecco come saranno filtrati dalla ricerca

La ricerca sul Web ha un problema: sempre più risultati con contenuti di scarsa qualità o spam appaiono ai primi posti, sfruttando dei trucchi per ingannare i sistemi di ranking di Google, ma da oggi la GrandeG ci darà un taglio (sapete come si segnala un sito sui motori di ricerca per aumentare il traffico?). Con un aggiornamento pubblicato proprio ieri sulle pagine di The Keyword, la casa di Mountain View ha infatti annunciato delle modifiche ai suoi sistemi di classificazione nella ricerca in modo da far risaltare i contenuti migliori e più utili. Come? Con due strumenti, uno che riguarda appunto miglioramenti agli algoritmi dei sistemi di classificazione, in modo da far emergere le informazioni più utili sul web e al contempo ridurre i contenuti non originali nei risultati di ricerca, e un altro relativo alle politiche sullo spam, modificate per mantenere i contenuti di più bassa qualità fuori dalla ricerca. Vediamoli nel dettaglio.

I contenuti di bassa qualità sono ridotti del 40%

Gli algoritmi di Google funzionano per far emergere i contenuti che reputa più utili o comunque di maggiore qualità per una ricerca, ma ci sono diversi modi per cavalcare questo sistema e scalare il ranking della ricerca. Inserire termini SEO è sicuramente un metodo, ma con l'avvento degli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono sempre più le pagine fatte in modo da "piacere" al motore di ricerca, ma che contengono solo un riassunto di altri contenuti, con il risultato di essere eccessivamente lunghe, prolisse e potrebbero effettivamente non trasmettere nulla. Quello che vuole fare Google è quindi dare maggiore rilevanza ai siti con contenuti originali svantaggiando pagine web inutili, che "hanno una scarsa esperienza utente o si sentono come se fossero state create per i motori di ricerca invece che per le persone", o "siti creati principalmente per corrispondere a query di ricerca molto specifiche". Dal 2022 la casa di Mountain View sta lavorando a questo problema, come avevamo rilevato a suo tempo, ma adesso con i nuovi aggiornamenti afferma di essere stata in grado di ridurre i contenuti inutili fino al 40%. L'altra questione riguarda la lotta ai contenuti spam che arrivano in cima alle ricerche: vediamo cosa sta facendo Google per combatterli.

Lotta allo spam