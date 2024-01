Ecco come Google si adeguerà alle direttive europee del DMA

Procedendo con ordine, il 6 marzo 2024 entrerà in vigore il DMA che si pone l'obiettivo di regolamentare in Europa le attività delle grandi realtà della tecnologia, come ad esempio Google ed Apple. In tal senso, il colosso di Mountain View ha pubblicato un documento in cui spiega che gli utenti, proprio per via del DMA, avranno la possibilità di scollegare i propri servizi Google , tra cui Ricerca Google, YouTube, Google Play, Google Chrome, Google Shopping, Google Maps e i servizi pubblicitari.

In particolare, sempre gli utenti potranno mantenere tutti questi servizi collegati, scegliere di non collegarne alcuno oppure scegliere in maniera singolare quale servizio mantenere collegato.

A riguardo, poi, la società ha evidenziato che collegare i servizi Google non equivale a condividere i propri dati con servizi di terze parti. In ogni caso, sempre la società ha chiarito che se i servizi non sono collegati, alcune funzioni saranno limitate o addirittura non disponibili (si fa riferimento ovviamente a quelle che richiedono la condivisioni di dati tra servizi Google).

Ad esempio, se Ricerca Google, YouTube e Chrome non sono servizi collegati, i consigli nella Ricerca e quelli nel feed Discover saranno meno personalizzati. Oppure, quando Ricerca Google e Maps non sono collegati, le prenotazioni effettuate su Ricerca non verranno visualizzati su Maps.