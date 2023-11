Google Discover ha una nuova barra di ricerca, a cosa serve?

Per Google Discover infatti è arrivata una nuova barra di ricerca che si rivela essere dedicata ad articoli specifici che vengono mostrati nel feed. Come potete vedere dalle immagini in galleria, alcuni articoli mostrati nel feed di Discover offrono una barra inferiore che corrisponde alla possibilità di avviare una ricerca su un argomento strettamente correlato alla notizia inclusa nella scheda proposta.

Questa barra sembra essere focalizzata sulla ricerca di contenuti strettamente correlati alla scheda alla quale fa riferimento: ad esempio, una ricetta di una pietanza con salmone glassato agli agrumi offre la possibilità di avviare una ricerca proprio a proposito del salmone glassato agli agrumi.

O ancora, una ricetta di Rosalynn Carter offre una barra per avviare una ricerca specifica su Rosalynn Carter, l'ex First Lady degli Stati Uniti. Vediamo come gran parte delle barre di ricerca proposte facciano riferimento a specifici personaggi di rilievo. In ogni caso, percepiamo che Google intenda offrire un ulteriore contesto alle notizie proposte nel feed, con la possibilità di approfondire in maniera rapida.

Dagli screenshot ci rendiamo anche conto che la novità è ancora da affinare, visto che le barre di ricerca aggiuntive risultano non perfettamente allineate con le schede alle quali fanno riferimento. Ci aspettiamo che questo aspetto verrà sistemato una volta che Google intende distribuire la novità a tutti.

Al momento infatti le nuove barre di ricerca non sono disponibili su larga scala, qualcuno di Android Police le ha ricevute mentre dalle nostre parti ancora non si sono fatte vedere. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.