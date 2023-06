Google Documenti diventa più smart con l'embed dei link esterni

L'animazione che trovate in galleria mostra proprio la novità di cui parliamo: si tratta della possibilità di incollare dei link all'interno dei file di Google Documenti con allegate le informazioni di anteprima . Questo è molto utile perché permette di visualizzare in anteprima, direttamente dal documento in Documenti, le informazioni relative al link appena incollato.

Per approvare l'inserimento dell'anteprima relativa al link basterà premere il tasto Tab una volta che è stato incollato il link nel documento. Chiaramente il contenuto e le forma dell'anteprima relativa al link incollato dipende dalla natura del link e dall'implementazione dello sviluppatore che si occupa del servizio connesso al link appena incollato.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione via server per tutti gli utenti che usano la suite di Google. Per chi utilizza un account amministrato da terzi sarà necessario attendere l'approvazione della funzionalità da parte dell'amministratore dell'account.