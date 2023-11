Se amate i meme, è il momento giusto per avviare un sito Web (non sui gatti, per favore)

Registrare un dominio per un nuovo sito è sempre un momento importante: ci vuole il nome giusto, che attiri e trasmetta immediatamente il nostro messaggio (sapete come usare wordpress per creare un sito?).

Per questo l'apertura del registro Google a nuovi domini di primo livello rappresenta una novità così attesa, e dopo il lancio del nuovo dominio .ing a fine ottobre, oggi la GrandeG dà il via alla registrazione dei domini .meme, perfetti per chi vuole incarnare al meglio la cultura di Internet (a proposito, qui trovate una serie di video divertenti per WhatsApp)!

A partire da oggi, i domini .meme sono disponibili per la registrazione come parte del Periodo di accesso anticipato (Early Access Period, EAP) a un costo aggiuntivo una tantum. Questa tariffa diminuisce secondo un programma giornaliero fino al 5 dicembre, mentre dal 5 dicembre alle 17:00 italiane, i domini .meme saranno disponibili al pubblico a un prezzo annuale base attraverso il registrar preferito.

Google ha aperto un sito apposito, get meme per dare qualche indicazione sul nome giusto per un sito con dominio .meme e per indicare agli interessati dove poterlo registrare durante questo periodo.

A questo proposito, la GrandeG ha anche indicato una serie di siti già aperti che utilizzano questo dominio, che possono dare qualche idea sul nome da utilizzare, che deve essere breve, facile da ricordare e ironico, proprio come i meme.

Tra questi, segnaliamo License.meme, utile per registrare i meme, grumpycat.meme, il sito dedicato al più famoso gatto del mondo, e create.meme, per creare meme con Tenor.

Ma tra tutti questi siti proposti da Google, spiccano quelli dedicati ai gatti, ben quattro su dieci (e a cui abbiamo dedicato anche la cover). Allora ci siamo chiesti quanto possa costare un dominio .meme divertente e siamo andati su GoDaddy a vedere.

dog.meme, ad esempio, costa 1.882,61 euro l'anno, con preregistrazione, e lo stesso funny.meme, ma ce ne sono molti altri divertenti che costano molto meno, quindi cosa aspettate?