Google Drive si aggiorna: migliora la riproduzione video e la ricerca dei file

Il popolare servizio cloud di casa Google ha appena ricevuto una novità che migliorerà la riproduzione video , ovvero la riproduzione di quei video che vengono sincronizzati con il cloud. La novità in questione si chiama Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH).

La modalità DASH prevede una riproduzione video con bitrate adattivo che tiene conto della qualità della rete, in modo da regolare la risoluzione di riproduzione. Questo dovrebbe tradursi in un minor tempo richiesto per l'avvio della riproduzione e un minore buffering durante la riproduzione stessa. Questo dovrebbe avvenire in maniera indipendente dalla qualità di rete.

Ci aspettiamo quindi che il player video di Drive diventi sempre più simile, anche in termini di performance, a quello che troviamo su YouTube. La modalità DASH arriva per tutti i nuovi video caricati su Drive, con Google che promette che sarà estesa anche ai video caricati in precedenza entro fine anno.

Ma non finisce qui per Drive. Le app Android e iOS di Drive infatti ricevono delle novità che aiuteranno la ricerca dei contenuti sincronizzati sul cloud.