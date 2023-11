Google conferma che Drive sta perdendo dati: ecco le soluzioni consigliate

Nella giornata di ieri, 27 novembre, sono trapelate varie segnalazioni su un fatto piuttosto allarmante, ovvero che alcuni utenti hanno notato che Drive stava perdendo dei dati. Oggi, Google ha confermato il problema, offrendo dei consigli su come aggirare la criticità, in attesa di una soluzione definitiva.

Entrando nel vivo della notizia, il colosso di Mountain View ha specificato che il problema riguarda un numero limitato di utenti e che presto verrà rilasciato un aggiornamento in grado di risolvere la vicenda. Nel frattempo, le indagini stanno procedendo, con la società che ha fornito dei consigli pratici su come evitare di incappare nel problema sopra descritto. In particolare, gli utenti dovranno: