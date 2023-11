Google Drive perde dati? Allarmanti segnalazioni dagli utenti

Nelle ultime ore sono emerse delle allarmanti novità per tutti coloro che usano Drive per caricare e sincronizzare dati e file personali. Sembra che infatti che Drive si stia perdendo incredibilmente dei dati .

La segnalazione più rilevante e dettagliata arriva da un utente sudcoreano, il quale ha riportato di aver perso l'accesso a tutti i file che aveva caricato sul suo Drive personale successivamente a maggio 2023. Ha anche notato che anche le cartelle presenti sono tornate allo stato a cui erano prima di maggio 2023.

L'utente ha precisato che non ha condiviso tali file scomparsi con nessuno su Drive, proprio per escludere che siano stati cancellati volontariamente. Inoltre, i file scomparsi non sono presenti nemmeno nel cestino o in altre cartelle.

Google è stata informata e ha dichiarato di essere a lavoro per capire la natura del problema. Ma è trapelato anche che Google ha ricevuto segnalazioni di perdite di dati simili anche da amministratori di organizzazioni che si appoggiano al servizio Google per il cloud.

Segnalazioni simili arrivano anche da altri utenti privati, qualcuno lamenta di non poter vedere alcuni file specifici mentre altri lamentano di vedere solo le cartelle e sottocartelle vuote, senza i file che erano presenti al loro interno in precedenza.

Non è stato specificato se i problemi si verificano sulla versione web di Google Drive, o sull'app per dispositivi mobili, o se accade su entrambe le versioni. Fateci sapere se anche voi avete riscontrato questo sfortunato problema. Speriamo che Google torni presto con una soluzione.