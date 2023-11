Google Drive ha uno scanner per i documenti tutto nuovo

Proprio per lo scanner dei documenti di Drive arriva una novità sicuramente interessante, la quale consiste in un rinnovamento dell'interfaccia grafica. Le immagini che trovate in basso mostrano il suo nuovo look.

L'interfaccia di Drive aggiornata è molto più coerente con il Material You, simile all'interfaccia della Google Fotocamera. Nella barra inferiore vediamo il pulsante per avviare la scansione, e ancora più in basso troviamo il toggle per attivare la modalità di scansione automatica o quella manuale.

In alto vediamo il logo Google Drive, con la possibilità di attivare o meno il flash della fotocamera. Una volta effettuata la scansione verranno mostrati i nuovi controlli per personalizzare la scansione: troviamo quella per ruotare o ritagliare l'immagine, applicare dei filtri, ripetere la scansione oppure cancellarla.

Oltre a questa novità per il suo scanner, l'app di Drive riceve anche un feed riorganizzato. Questo include la scheda Suggeriti, quella delle Attività e la sezione Speciali, che corrisponde a quella che include i contenuti contrassegnati dall'utente per averli sempre a portata di mano.

Le novità che abbiamo appena visto sono in fase di distribuzione con l'ultimo aggiornamento per l'app Android di Google Drive, corrispondente alla versione 2.23.457.1.

Scarica da Play Store