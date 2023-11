Google aggiorna Drive per il Web e per iOS: nuova Home e una funzione attesa

Ora Google ha iniziato a rilasciare due aggiornamenti per l'app Web, che vi consente di essere più ordinati, e per quella su iOS, che finalmente dà la possibilità di scannerizzare i documenti. Andiamo a scoprirle!

Per certi versi, Google Drive è il centro nevralgico dei servizi legati alla GrandeG, e questo è tanto più vero in caso dobbiate collaborare con altre persone o comunque gestire il vostro spazio sul cloud.

Google Drive per il Web: arriva la nuova Home

La vista Home, in via di distribuzione da oggi ma che sarà visibile nel giro di due settimane, sostituisce infatti quella attuale che vi mostra il contenuto del Il mio Drive , sarà riconoscibile dalla nuova voce nel pannello di sinistra, mentre in alto presenta due schede tra cui scegliere: File e Cartelle, con il primo selezionato per impostazione predefinita.

In caso non doveste trovarvi con la nuova interfaccia, che sarà attivata per impostazione predefinita, potete tornare alla precedente visualizzazione Il mio Drive dalle Impostazioni, come spiegato da un banner che apparirà in alto e vi consentirà di accedere direttamente alla voce relativa tramite link.

Google ribadisce inoltre l'aggiunta di un design più moderno in linea con il Google Material Design 3 "che ti aiuta a navigare attraverso Drive in modo molto più efficiente", probabilmente riferendosi proprio ai pulsanti di selezione di File e Cartelle.

In alto, oltre alla possibilità di selezionare File e Cartelle (che sono inseriti in pulsanti a pillola in stile Material Design 3), avrete anche una barra degli strumenti con i filtri per Tipo, Persone, Data di modifica e Posizione.

La novità, che sarà attiva per impostazione predefinita, è in corso di rilascio da ieri, ma potrebbe essere visibile nel giro di due settimane per tutti gli utenti Google personali e Workspace (per questi ultimi solo per gli amministratori che hanno attivato il Rilascio rapido, altrimenti per quelli con il Rilascio programmato sarà disponibile entro due settimane a partire dall'11 gennaio 2024).

Google Drive per iOS: arriva lo scanner

La seconda novità riguarda lo scanner di documenti, che dopo aver ricevuto un aggiornamento grafico su Android arriva per la prima volta su iPhone e iPad.

Per prima cosa, aggiornate Google Drive per iOS alla versione 4.2023.46227 andando su App Store, cercando Google Drive e poi toccando Aggiorna (l'update è già disponibile). Poi avviate l'app e se non l'avete mai usata effettuate l'accesso con il vostro account. Ora in basso a destra dovrebbe apparire una nuova icona a forma di fotocamera sopra al pulsante "+" (in caso per qualche motivo non la vediate nella Home, toccate una delle schede in basso tra Speciali, Condivisi e File).

Toccatela e si avvierà la schermata della fotocamera, con cui potrete scannerizzare i documenti. Lo strumento, come afferma Google, "aiuta a posizionare il documento per una scansione di altissima qualità", e supporta i documenti multipagina. La scansione avviene in automatico, ma potete impostarla su manuale toccando la voce Automatico in alto a destra.