Google intenzionata a fare causa a chi vende recensioni false

In particolare, la causa sarà intentata contro un "cattivo attore" che ha creato più di 350 falsi profili aziendali , sostenendoli con oltre 14.000 recensioni . Successivamente, ha provato a vendere le informazioni sui consumatori che sono stati attirati da questi profili tramite falsi annunci. Google ha provveduto a rimuovere questi contenuti ingannevoli ed ora provvederà ad intraprendere un'azione legale proattiva per impedire a questi truffatori di ingannare altre piattaforme e, di conseguenza, proteggere gli utenti.

Internet ed alcuni suoi strumenti, come Ricerca Google , Maps e YouTube , supportano le piccole imprese a ritagliarsi un proprio spazio sul web, grazie soprattutto alle interazioni con i clienti. Tuttavia, è sempre più diffusa la presenza di malintenzionati che ingannano il sistema creando false recensioni , danneggiando aziende e consumatori. Per questo motivo, Google farà causa a questi truffatori : l'obiettivo, ovviamente, è stoppare questo tipo di azioni.

Difatti, così come affermato dal colosso di Mountain View, "i clienti si affidano a Google per fornire risultati autorevoli e affidabili. Ma quella fiducia si perde se spendono soldi sulla base di recensioni false. Ciò ha implicazioni nel mondo reale: la Federal Trade Commission (FTC) ha citato un sondaggio in cui i consumatori hanno riferito di sprecare in media $ 125 ogni anno per recensioni imprecise".

L'azienda, poi, ha fornito alcuni dati relativi al 2022: "Nel 2022 abbiamo protetto più di 185.000 aziende da ulteriori abusi dopo aver rilevato attività sospette e tentativi di abuso. Abbiamo anche bloccato 20 milioni di tentativi di creare falsi profili aziendali e continuiamo a investire in nuove tecnologie e processi per mantenere le informazioni sui nostri prodotti utili e affidabili".