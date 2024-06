Google rilascia il Feature Drop di giugno: Gemini Nano su PIxel 8 e 8a non è l'unica sorpresa

Gemini Nano non è più un'esclusiva di Pixel 8 Pro, ma arrivano anche altre chicche.

Arrivano delle importanti novità per tutti i possessori di uno degli ultimi Pixel. Google ha rilasciato il nuovo aggiornamento Feature Drop, quello che ogni tre mesi porta interessanti novità per gli smartphone di Google. Per il Feature Drop di giugno 2024 le novità non mancano, a partire dalla maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale, ovvero Gemini Nano, sui Pixel. Andiamo a vedere le novità più interessanti:

Gemini Nano anche su Pixel 8 e 8a Tra le novità più importanti di questo Feature Drop troviamo il rilascio di Gemini Nano su Pixel 8 e Pixel 8a. Si tratta di una mossa importante da parte di Google, la quale inizialmente aveva limitato la versione per dispositivi mobili di Gemini a Pixel 8 Pro, per ragioni di risorse hardware. Google sembra tornata sui suoi passi, e con questo aggiornamento fornisce la possibilità di sfruttare la potenza di Gemini Nano anche a chi ha un Pixel 8 o Pixel 8a. Il supporto però dovrà essere abilitato manualmente, come mostrato dall'immagine in basso, dalla sezione Opzioni sviluppatore delle impostazioni di sistema. La potenza di Gemini Nano si farà sentire, per il momento, solo su alcuni servizi specifici di Google, come i riepiloghi automatici in Google Recorder, le smart reply di Gboard che funzionano su alcune app, e la funzionalità Magic Compose che troviamo in Google Messaggi.

Finalmente l'uscita video, ma non per tutti Con questo Feature Drop Google rilascia anche una funzionalità attesa da molti sui Pixel. Parliamo del supporto alla funzionalità DisplayPort Alternate Mode, ovvero quella che permette di abilitare l'uscita video sui Pixel. Con questa funzionalità sarà possibile collegare i Pixel a monitor esterni. Per fare ciò servirà ovviamente un adattatore da USB-C a HDMI. Ma attenzione, la funzionalità sarà disponibile esclusivamente per Pixel 8, 8 Pro e Pixel 8a. La ragione risiede nell'hardware, visto che solo la terza generazione del processore Tensor è in grado di supportare l'uscita video.

Novità per Recorder e Pixel Camera Arrivano delle novità anche per l'app Google Recorder. Per coloro che hanno Gemini Nano, ovvero Pixel 8, 8 Pro e Pixel 8a, arriva la possibilità di assegnare ai riepiloghi anche le etichette degli speaker. La stessa funzionalità è presente per le registrazioni intere su Pixel 6 e modelli successivi, a patto che la registrazione sia in lingua inglese statunitense. Anche la Pixel Camera riceve dei miglioramenti con questo Feature Drop. L'identificazione del fotogramma migliore, quando si scatta in HDR+, è stata implementata in maniera migliore e più efficiente. Arrivano anche i controlli manuali per gli scatti su Pixel Fold, Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro. Si tratta della funzionalità che ha debuttato su Pixel 8 Pro al momento del lancio. Localizzazione dei Pixel 8 da spenti Nell'ambito del lancio della nuova rete Trova il mio dispositivo, Google introduce la funzione che abbiamo definito magica qualche settimana fa. Parliamo della possibilità di localizzare Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a anche se sono completamente spenti. Questa funzionalità ha radici hardware, le quali consistono nell'integrazione di un componente nel chip Bluetooth che consente la localizzazione anche se il dispositivo non è alimentato, quindi è spento o senza carica della batteria.

Novità per Pixel Watch e Pixel Tablet Con questo Feature Drop sono arrivate delle novità anche per gli smartwatch e il nuovo tablet di Google. Andiamo a vederle insieme: Per Pixel Watch 2 arriva la funzionalità che permette di rilevare automaticamente gli incidenti stradali . In caso di rilevamento, un conto alla rovescia verrà avviato sul dispositivo, al termine del quale verrà avviata una notifica automatica ai servizi di emergenza e ai contatti di emergenza.

. In caso di rilevamento, un conto alla rovescia verrà avviato sul dispositivo, al termine del quale verrà avviata una notifica automatica ai servizi di emergenza e ai contatti di emergenza. Nello stesso ambito, Pixel Watch e Watch 2 ricevono il supporto al rilevamento delle cadute da bicicletta .

. Maggiori possibilità di controllo e personalizzazione di Google Home da Pixel Watch. Arriva la possibilità di aggiungere controlli di Home ai preferiti, ma anche maggiori opzioni per gestire gli umidificatori e condizionatori compatibili e connessi con Google Home.

da Pixel Watch. Arriva la possibilità di aggiungere controlli di Home ai preferiti, ma anche maggiori opzioni per gestire gli umidificatori e condizionatori compatibili e connessi con Google Home. Per Pixel Tablet arriva il supporto alla visualizzazione del feed in tempo reale dai campanelli smart connessi con Google Home. Al momento la funzionalità funziona solo con Nest Doorbell.

Rollout Il nuovo Feature Drop di Android 14 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, a tutti i Pixel supportati, Pixel Watch e Pixel Tablet. Sottolineiamo che l'aggiornamento verrà ricevuto esclusivamente da coloro che hanno la versione stabile di Android 14, e non da coloro che hanno aderito al programma beta.