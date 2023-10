Google Fiber è la rete dei sogni: fino a 20 Gbps già da fine anno

Google Fiber è il servizio internet in fibra ottica che l'azienda di Mountain View sta sperimentando in alcune cittadine americane e nonostante la sua disponibilità limitata, a breve compirà un passo in avanti molto importante, portando la sua velocità fino a ben 20 Gbps. E già che parliamo di fibra, magari può tornarvi utile la nostra guida per verificare la copertura nella vostra zona.

Fiber è infatti realizzato con la piattaforma "Quillion" di Nokia, che tra le altre cose ha la peculiarità di essere aggiornabile, senza per questo modificare la sua rete di trasmissione: bastano delle modifiche in centrale e lato utente, consentendo quindi alle attuali connessioni da 5 e 8Gbps di arrivare a 20Gbps senza troppe complicazioni.

SEGUICI SU WHATSAPP!

Nello specifico, questo balzo è reso possibile dalla nuova tecnologia 25G PON di Nokia, che consente appunto di aumentare la larghezza di banda sulle linee in fibra già esistenti, e Google è tra i primi al mondo ad adottarla.

Lato utente ci sarà bisogno di un nuovo modem, ma Google si è già impegnato a fornirlo ai fortunati che per primi avranno l'upgrade di velocità.

Già perché non tutti gli utenti Fiber passeranno subito a 20 Gbps contemporaneamente: entro fine 2023 solo un piccolo gruppo in aree selezionate sarà così fortunato, ma poi il servizio arriverà per la maggior parte (se non tutti) degli altri utenti. E chiariamo che parliamo di 20 Gbps in download e in upload: così tanti da non sapere bene come riempirli, anche se caricare un video su YouTube a quella velocità deve essere una bella sensazione!

E il prezzo? Ancora non si sa, ma Google Fiber non è economico: la connessione a 8Gbps costa 150$ al mese, il che non lascia ben sperare. Se foste comunque curiosi di conoscere la copertura di Google Fiber, qui trovate le città supportate dal servizio: solo USA, al momento, ma domani chissà.

..