Google Foto saluta la "Libreria" e dà il benvenuto alle "Collezioni": ecco cosa sono

Google ha ufficializzato un aggiornamento piuttosto rilevante per la sua app Google Foto. In particolare, la compagnia di Big G sta implementando una nuova interfaccia utente che avrebbe uno scopo principale: semplificare la ricerca ed organizzazione di contenuti.

L’introduzione della scheda “Collezioni” in Google Foto

Una delle novità più rilevanti interessa la scheda "Raccolta" che verrà rinominata "Collezioni". Non si tratta soltanto di un cambio di nome bensì anche di funzionalità. Difatti, la scheda garantirà un veloce accesso a funzioni spesso utilizzate dagli utenti, come Preferiti, Cestino e Screenshot.

Tempistiche di rilascio dell’aggiornamento

Google ha comunicato che il rilascio della nuova interfaccia è stato già avviato sia per gli utenti Android che per quelli iOS. Come accade sempre in questi casi, potrebbe occorrere un pò di tempo prima che l'update raggiunga tutti. In ogni caso, può tornare utile verificare la presenza dell'aggiornamento oppure controllare se sono state abilitate le novità.