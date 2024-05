Google Foto diventa un vero portento con Ask Photos, la nuova funzione basata su Gemini

In occasione del Google I/O è stata annunciata una nuova funzionalità per Google Foto denominata "Ask Photos". La funzione sfrutta l'intelligenza artificiale di Gemini per consentire agli utenti di cercare immagini specifiche utilizzando comandi vocali e testuali. Gemini di fatto è il vero protagonista di questa edizione 2024 del Google I/O, e la conferenza per sviluppatori è iniziata con un qualcosa di più utile agli utenti che ai developer, comunque più che sufficiente per dimostrare la direzione intrapresa da Big. G con la sua IA.

La potenza della ricerca (vocale o testuale)

Google Foto integra già un motore di ricerca che trova con discreta facilità quello che stiamo cercando. Al momento però si possono fare ricerche molto generiche, come banalmente "hamburger", "gatto" o richiedere foto di persone che abbiamo registrato nell'app taggando i volti.

Grazie a Gemini e ad Ask to Photos, gli utenti potranno descrivere ciò che stanno cercando e ottenere risultati maggiormente pertinenti in pochi secondi.

Si potranno usare descrizioni dettagliate come "foto di Natale 2022 con la famiglia" o "foto di Francesca che impara a nuotare" per ottenere non solo risultati ben più specifici che in passato, ma veri e propri caroselli di immagini sensate e ordinate, quasi sulla falsa riga di mini-album fotografici.

Durante l'evento Google ha fatto anche l'esempio della targa dell'auto. Se avete comprato un'automobile è probabile che gli abbiate scattato una foto, e se non vi ricordate la targa (per fatica o perché sapete dove cercarla), su Google Foto basta scrivere "Auto" o "targa" per trovare tutti i risultati inerenti. Ecco, con Ask to Photos non dovrete più sfogliare tutte le immagini di auto per trovare quella giusta: sarà Gemini a trovare la targa dell'auto proponendovi direttamente il suo numero.

E i video? Ask Photos funzionerà anche con quelli a quanto pare, ma Google al momento non ha mostrato la funzionalità in azione.