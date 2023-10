Google Foto finalmente abbraccia le foto in RAW: ecco le novità

Nelle ultime ore infatti è arrivato un nuovo aggiornamento per Google Foto, nello specifico per l'app Android di Google Foto. Questo aggiornamento introduce una migliore gestione dei file RAW .

Google Foto si conferma sempre più un punto di riferimento nel settore smartphone e tablet . La popolare piattaforma per la gestione in cloud di foto e video ha appena ricevuto una novità interessante.

I file RAW sono quelle tipologie di foto che conservano tutte le caratteristiche di scatto, in termini di luminosità, contrasti e tanto altro. Questo aiuta poi nell'elaborazione dell'immagine dopo lo scatto. E finalmente il backup delle immagini RAW in automatico arriva su Google Foto.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app di Google Foto ora offre la possibilità di effettuare il backup automatico delle foto RAW. L'opzione potrà essere attivata tramite il banner che appare al primo accesso nell'app aggiornata. E sempre nell'ambito di questa novità arriva anche la visualizzazione delle foto in RAW salvate nella griglia principale dell'app Google Foto.

Le immagini in RAW verranno visualizzate allegate alle rispettive in JPEG, esattamente come avviene in Google Foto per le foto scattate in modalità personalizzate.

Al momento non è chiaro se la novità del backup dei file RAW arriva per tutti i modelli Android tramite un aggiornamento dell'app. Fateci sapere se dalle vostre parti è arrivata.