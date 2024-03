Su Google Foto arriva il contatto preferito per la condivisione rapida

L'app di Google Foto ha infatti ricevuto un aggiornamento che include una nuova opzione per impostare un contatto preferito per la condivisione di immagini e video, all'interno di Google Foto.

Google ha appena introdotto un'interessante novità che riguarda Google Foto , la sua piattaforma per la gestione in cloud di immagini e video. Arriva una nuova opzione per i contatti preferiti .

Come vedete dagli screenshot che trovate in galleria, si potrà scegliere uno tra i propri contatti su Google Foto per renderlo preferito. Impostare un contatto preferito in questo permette di vedere tale contatto sempre come il primo contatto che viene proposto quando si apre il menù condivisione di Google Foto.

Ovviamente il menù condivisione si apre ogni volta che si seleziona uno o più contenuti su Foto, che siano immagini o video, e si seleziona il pulsante di condivisione.

La nuova opzione permette di impostare un singolo contatto preferito, almeno per il momento.

Per aggiungere il contatto preferito appena introdotto dovrete accedere alla sezione Utilità, all'interno della macro-sezione denominata Raccolta nell'app Google Foto.

Se avete ricevuto la novità dovreste vedere un collegamento all'impostazione del contatto preferito non appena aprirete la sezione Utilità. Al momento la distribuzione della novità sembra essere limitata all'app Android di Google Foto (versione 6.76). Per i dispositivi iOS non sarebbe in fase di distribuzione, almeno per ora.