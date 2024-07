La sezione Documenti arriva anche sulla versione Web di Google Foto

Scopriamo come funziona, oltre a ricordarti la nostra guida su come eliminare foto da Google Foto ma non dal dispositivo .

Dopo l'arrivo sulle app Android e iOS, Google Foto riceve finalmente la nuova sezione Documenti anche da Web, il che consente di suddividere per argomenti la vostra galleria per avere sempre sotto mano tutti i nostri documenti di cui abbiamo scattato una foto.

A cosa serve la sezione Documenti in Google Foto

Ma a cosa servono i Documenti? Sono, come potrai immaginare, degli album automatici che offrono un archivio dopo 30 giorni per vari tipi di categorie di immagini, che verranno riconosciute dall'IA di Google e quindi taggate di conseguenza.

Questa novità di Google Foto è un grande aiuto per chi fotografa documenti importanti per ricordarseli e ora li troverà sempre a disposizione, non solo da app ma anche comodamente dal PC, per scaricarli o condividerli.