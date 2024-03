Google Foto riceve le etichette per le immagini: a cosa servono

Le etichette di Google Foto le vedete negli screenshot in galleria. Queste permettono una più immediata categorizzazione delle immagini che abbiamo su Foto, tramite un riconoscimento automatico del soggetto ritratto nell'immagine stessa.

Arrivano delle interessanti novità per Google Foto , la popolare piattaforma di Google che permette di sincronizzare e personalizzare in cloud tutte le foto e video personali. Stiamo parlando dell'arrivo delle etichette .

Come vedete dagli screenshot in basso, ogni immagine etichettata prevede un menù contestuale con due opzioni: la prima prevede la possibilità di modificare manualmente l'etichetta assegnata, mentre la seconda permette di visualizzare tutte le altre immagini che hanno la stessa etichetta dell'immagine visualizzata in partenza.

Andiamo a vedere quindi quali sono tutte le categorie assegnate alle etichette appena introdotte su Foto:

Screenshots

Books & magazines

Event information

Identity

Notes

Payment methods

Receipts

Recipes & menus

Social

Abbiamo lasciato le descrizioni in inglese perché dalle nostre parti questa novità ancora non è arrivata, e possiamo aspettarci una versione italiana che per alcuni voci possa essere diversa dalla traduzione letterale.

Secondo 9to5Google la novità per Google Foto è attualmente in fase di distribuzione automatica via server sia su Android, con la versione 6.74, che su iOS, con la versione 6.107.3. Fateci sapere se da voi sono già arrivate le nuove etichette di Google Foto.