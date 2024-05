Google Foto permetterà di nascondere i meme dalla galleria

Durante l'ultimo Google I/O si è discusso molto dell'intelligenza artificiale di Gemini e di come questa tecnologia interverrà nell'organizzazione delle nostre foto. A riguardo, è in fase di test una funzionalità che consentirà di mettere un pò di ordine in Google Foto.

Ad oggi, nella galleria principale dell'app si possono visualizzare tutte le foto contenute nella cartella DCIM, che in generale corrispondono a quelle scattate con la fotocamera dello smartphone. Tuttavia, visto che è possibile eseguire il backup anche di foto provenienti da altre fonti, come WhatsApp, sussiste il rischio che in questo caso i contenuti si accavallino.

Per evitare tutto ciò, il colosso di Mountain View sta lavorando su una soluzione - individuata in Google Foto v6.813 - che consentirà di conservare tutti i propri meme e le proprie GIF senza vederli nella galleria principale. Si tratta di una nuova sezione nelle impostazioni dell'app nota come "Visualizzazione foto", che consentirà agli utenti di scegliere tra tre opzioni:

"Mostra tutto"

"Nascondi confusione"

"Non mostrare nulla".

La prima e la terza voce sono piuttosto chiare; la seconda invece permetterà a Google Foto di individuare meme e GIF, escludendo questi contenuti dalla visualizzazione nella galleria (altri contenuti di cartelle specifiche, come WhatsApp ad esempio, verranno sempre mostrati).