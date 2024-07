Su Google Foto arriva My Week, il diario fotografico da condividere con gli altri utenti

Come avere My Week di Google Foto

My Week di Google foto è una nuova funzione che negli ultimi giorni si sta diffondendo tra gli utenti Android ed iOS. Ad ora, per utilizzare la funzione è necessario ricevere un link da un utente che già accede alla funzione. Dopo aver ricevuto il link, occorrerà verificare se sul proprio smartphone si ha la versione 6.89 (o successiva) di Google Foto.

Come funziona My Week

Dopo aver aperto il link di invito, dovrebbe apparire il seguente messaggio: "You've been invited to nome dell'album". Al di sotto, dovrebbe comparire il tasto View album. Dal menu extra - situato in alto a destra - bisognerà premere sulla voce "Leave album" così da liberare un posto per gli altri 50 utenti disponibili per ogni link.

Ora toccherà uscire dall'app e forzarne l'arresto.

Riaprendo l'app, dovreste visualizzare il collegamento "Introducing My Week": premendolo, sarà possibile utilizzare la funzione. Dopo aver letto una piccola sintesi dell'opzione, potreste premere su "Get started" per iniziare a divertirsi. Toccando su "Add photos", invece, sarà possibile caricare le foto ed eventuali didascalie. L'ultimo passaggio permetterà di condividere il link con gli altri utenti così da garantire l'accesso al contenuto nonché alla funzione stessa. Infine, gli utenti potranno anche mettere il mi piace alle foto caricate in un album oppure scrivere dei commenti.