Google Foto su Android accoglie Photo Stack: organizzare le foto sarà molto più facile

Dopo iOS, anche su Android Google Foto sta ricevendo la nuova funzionalità Photo Stack. Si tratta di un'opzione che aiuterà gli utenti ad "organizzare foto simili che sono state scattate insieme" entro un "breve lasso di tempo". In pratica, il software di Google raggrupperà automaticamente tutte le foto simili, come ad esempio quelle scattate in successione.

Nello specifico, quando entrerà in azione Photo Stack, gli utenti, nella scheda Foto, vedranno un numero ed un'icona nell'angolo in alto a destra della miniatura. Quando invece accederanno ad un raggruppamento, tutte le immagini compariranno in un carosello. Qui, un pulsante 2x2 che apparirà nella striscia inferiore, consentirà di visualizzare tutto come una griglia. Le varie opzioni disponibili, invece, consentiranno di rimuovere una foto dalla collezione oppure di eliminarle tutte tranne quella migliore al fine di ripulire la propria libreria. Per fare tutto ciò Google sfrutterà l'intelligenza artificiale.