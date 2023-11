Google Foto: riconoscere le foto simili sarà un gioco da ragazzi

Google Foto è la piattaforma per la gestione di foto e video sviluppata da Google e che attualmente viene usata da milioni di utenti, anche grazie alla sua disponibilità trasversale su Android, iPhone e PC.

Negli ultimi tempi Google ha rinnovato in maniera consistente Google Foto, sia in termini di interfaccia e sia, e soprattutto, in termini di funzionalità. Sono arrivati anche nuovi strumenti per l'editing, alcuni in esclusiva per coloro che hanno un Pixel. Nelle ultime ore sembra essere stato avviato il rilascio di un'ulteriore funzionalità.