Google Foto potrebbe ricevere una funzione dedicata alle foto simili

Secondo AssembleDebug , Google starebbe lavorando su un'utile funzionalità per Google Foto . In particolare, il colosso di Moutain View starebbe progettando "Photo Stack" (pila di fotografie), un'opzione che consentirebbe di raggruppare le foto simili tra di loro e permettere, così, agli utenti di scegliere la migliore di essa . Tra l'altro, la funzionalità sarebbe opzionale, ovvero si potrà attivare/disattivare, e gli utenti avranno anche la possibilità di personalizzare la foto in cima alla pila.

Inoltre, Photo Stack beneficerebbe anche di funzioni smart di Google Foto, come ad esempio le animazioni generate ed i collage.

Per quanto riguarda altri dettagli, ancora non si sa molto. Anche sulle tempistiche di rilascio non si sa molto. Difatti, il codice è stato individuato nella versione 6.59, che ha iniziato a essere implementata lentamente, tuttavia la funzionalità non è attivamente disponibile nemmeno nella versione più recente e non può nemmeno essere abilitata manualmente.