Google Foto vi aiuterà nella creazione di promemoria su Calendar: ecco come

Google Foto è tra le applicazioni più utilizzate per la gestione di foto e video sul proprio smartphone. Nell'ultimo periodo l'azienda di Mountain View ha già lavorato ad un considerevole numero di novità e non sembra volersi limitare anche per il futuro(sapete già come usare la Gomma Magica su qualsiasi telefono?).

Infatti, secondo quanto riportato da TheSpAndroid, Google Foto si starebbe preparando ad introdurre con i prossimi aggiornamenti una nuova funzionalità per i promemoria con integrazione all'app Calendar. Nello specifico, grazie a questa novità, l'utente potrà selezionare una determinata immagine dalla propria galleria e trasformare il ''promemoria fotografico'' in un evento da salvare sul calendario.