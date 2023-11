Google Foto metterà finalmente ordine nei vostri screenshot: ecco come

La novità appena introdotta da Google sarà di grande aiuto per tutti coloro che effettuano una notevole quantità di screenshot . Come sappiamo, gli screenshot vengono salvati nella memoria interna del telefono e vengono visualizzati nella libreria di Foto. La nuova funzionalità di Foto permetterà di catalogarli automaticamente .

E allora possiamo dire che non c'è due senza tre . Recentemente infatti Google ha annunciato un'ulteriore novità per Google Foto, la quale va a unirsi alla funzionalità Photo Stack e alla possibilità di inserire promemoria su Calendar da Google Foto.

La novità introdotta da Google quindi permetterà di assegnare automaticamente gli screenshot a varie categorie predefinite, come quella per i documenti, quella per i documenti d'identità, quella per le ricevute e un'altra per le informazioni su eventi futuri.

Insomma, la nuova funzionalità di Foto permetterà agli utenti di accedere in maniera più semplice e più rapida ai propri screenshot, anche se ve ne sono molti all'interno della libreria di Foto. La selezione e catalogazione automatica avviene ovviamente con il supporto dell'intelligenza artificiale di Google.

La novità della quale abbiamo appena parlato arriverà su Google Foto per dispositivi Android e per iPhone. Entro le prossime settimane dovrebbe completarsi il rollout.