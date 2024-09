La ricerca diventa più potente che mai su Google Foto: ecco come

Google annuncia anche Ask Photos per chiedere a Gemini di cercare le immagini, ma solo in USA.

Google è sempre a lavoro per migliorare i suoi servizi e app, soprattutto quando si parla di smartphone (ecco i migliori smartphone del momento). Tra questi troviamo Google Foto, il servizio che ha appena ricevuto consistenti miglioramenti per la sua funzionalità di ricerca. La ricerca delle immagini in Google Foto rappresenta un aspetto importante, soprattutto per coloro che usano Foto come servizio cloud principale per il backup di foto e video personali.

Come migliora la ricerca delle immagini su Google Foto

Chi usa Google Foto come servizio principale per il backup e la sincronizzazione di foto e video personali conosce bene l'importanza di un buono strumento per la ricerca delle immagini. Avere tantissime foto e video nella propria libreria personale di Google Foto può rappresentare una complicazione quando si è alla ricerca di un contenuto specifico. Da sempre Google Foto ha offerto ai suoi utenti uno strumento di ricerca delle immagini e dei video. Con l'ultimo aggiornamento però tale strumento diventa molto più potente. Come potete dalle immagini che trovate in basso, il nuovo strumento per la ricerca di Google Foto accetta l'inserimento di richieste molto specifiche, per andare subito a segno con il contenuto cercato. Sarà quindi possibile richiedere allo strumento di ricerca di trovare immagini, o video, di una specifica persona mentre fa una specifica cosa. Google Foto riuscirà a interpretare correttamente anche il nome della persona, associandolo al suo volto, a patto che abbiate abilitato la catalogazione delle immagini in base ai nomi delle persone. Questo porterà ovviamente a risultati di ricerca molto più accurati e pertinenti alla richiesta fatta. Oltre a questo, sarà possibile ordinare i risultati della ricerca per data o per pertinenza. La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica a tutti gli utenti che usano Foto in lingua inglese, sia su Android che su iOS. Arriverà anche nelle altre lingue entro le prossime settimane.

Nell'ambito dello stesso annuncio, Google ha mostrato anche la nuova funzione chiamata Ask Photos. Si tratta di una funzionalità per effettuare ricerche di immagini e video ancora più rapida e smart, basata sulla richiesta vocale impartita a Gemini. Come potete vedere dagli screenshot in basso, i risultati di ricerca comprenderanno un carosello di immagini e video correlati alla richiesta fatta, con dettagli di testo che completano la risposta alla richiesta fatta. La novità Ask Photos attualmente è disponibile per pochissimi utenti statunitensi selezionati. Lo scopo di Google è testarla, e noi speriamo di vederla al più presto anche dalle nostre parti.

