Google Foto risolve un problema con le foto Ultra HDR, di cui forse non vi eravate accorti

Il problema con l'edit delle foto Ultra HDR su Google Foto

Le immagini in basso mostrano le caratteristiche di una foto che abbiamo scattato in Ultra HDR. La foto originale chiaramente include la menzione allo standard HDR tra le proprietà. Provando a personalizzare l'immagine con Google Foto, magari applicando un filtro , lo standard Ultra HDR viene rimosso dall'immagine. Questo significa che dopo la modifica l'immagine corrisponderà a un semplice file JPEG.

Prima di capire la novità appena introdotta da Google per la sua app Foto, è bene capire perché c'è un problema con le foto Ultra HDR. Forse non ve ne siete mai accorti, ma modificare delle foto Ultra HDR con Google Foto implica l'eliminazione dello standard Ultra HDR dalla foto modificata .

La novità di Google Foto per preservare l'Ultra HDR

Nelle ultime ore però sarebbe arrivata una novità importante per l'app Google Foto proprio a proposito del problema descritto sopra.

L'altra coppia di screenshot che trovate in basso mostra come, pur applicando delle modifiche all'immagine, lo standard Ultra HDR venga preservato. Ma attenzione, perché non si tratta di una soluzione trasversale e definitiva.

La preservazione dello standard Ultra HDR infatti avviene solo quando vengono effettuate delle modifiche di ritaglio e rotazione dell'immagine. Anche dopo aver ricevuto tale aggiornamento, non sarà possibile tenere lo standard Ultra HDR applicando delle modifiche più complesse, come l'applicazione di un filtro.

Però Google ha affermato che cercherà di lavorare e risolvere questa problematica che affligge la modifica delle immagini con Google Foto.