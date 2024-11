Google Foto ha una nuova sezione per non perdere le novità dai nostri album

A cosa serve la sezione Aggiornamenti di Google Foto

La novità appena introdotta da Google si chiama dunque Aggiornamenti, ed è una nuova sezione che troviamo nell'app di Google Foto. Internazionalmente è stata presentata come Updates, mentre in Italia è già arrivata con il nome Aggiornamenti.

Gli screenshot che trovate in basso vi mostrano come appare dalle nostre parti la novità che ha introdotto da Google per la sua app Foto. Come potete vedere dalle immagini, la nuova sezione è accessibile tramite l'icona a forma di campanella che troviamo in alto a destra.

Per coloro che hanno appena ricevuto la sezione, l'app dovrebbe mostrare un banner per avvisare della novità e illustrare brevemente a cosa serve.

Una volta che si accede alla sezione Aggiornamenti tramite l'icona a forma di campanella si visualizza l'intera nuova sezione con una schermata dedicata, come vedete dalla seconda immagine in galleria. La sezione Aggiornamenti sostanzialmente raccoglie tutte le notifiche di attività correlate agli album sincronizzati con il proprio account.

Questa sezione sarà quindi utile a scorrere quali sono state le foto aggiunte ai propri album, dagli altri partecipanti con cui sono stati condivisi, e anche di accedere ai vari commenti pubblicati dai partecipanti a tali album. L'ordine di visualizzazione è cronologico, e pertanto verranno mostrati prima gli aggiornamenti più recenti.

Inoltre, la sezione Aggiornamenti ci permetterà anche di visualizzare i link condivisi, i ricordi di Foto condivisi e le conversazioni tra utenti partecipanti a uno stesso album condiviso.

Queste ultime due categorie sono accessibili tramite il menù contestuale della sezione Aggiornamenti.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione per coloro che hanno l'app Android di Google Foto, non abbiamo notizia di un rilascio per l'app iOS, almeno per il momento.