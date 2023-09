Google Foto si aggiorna sul web: migliorata l'esperienza di carimento foto

Google Foto è il centro assoluto della gestione di foto e video in cloud in casa Google, usato da milioni di utenti per sincronizzare i loro contenuti con il cloud di Google tramite account personali.

Google Foto offre un'app per dispositivi Android e per iPhone, le quali hanno ricevuto notevoli miglioramenti sia in termini grafici che funzionali negli ultimi tempi. Ora anche la versione desktop di Google Foto riceve una piccola novità.