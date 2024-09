3 novità per l'editor video di Google Foto: stabilizza, rallenta e migliora in un clic

Google Foto (ecco come liberare spazio da Google Foto ) infatti si è sempre più arricchito di funzionalità per l'editing di foto e video, soprattutto con gli strumenti "magici" di Google . Con il nuovo aggiornamento arrivano degli strumenti di video editing rapidi e interessanti .

Google Foto è la piattaforma per la sincronizzazione cloud di foto e video che usano tantissimi utenti, sia nel mondo Android che su iPhone (ecco quali sono i migliori iPhone del momento ). Nel tempo Google ha reso Foto sempre più completa anche in termini di personalizzazione. E con l'ultimo update l'editor video di Google Foto diventa ancora più potente .

Il video editor di Google Foto alla portata di tutti

Come vedete dall'animazione che trovate in basso, le nuove opzioni permettono diverse personalizzazioni ai video sincronizzati su Foto.

Le novità che introduce Google per Foto sono delle opzioni rapide per la personalizzazione dei video.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Foto, tutto focalizzato sulle novità per l'editing dei video. Si tratta di novità che hanno l'obiettivo di rendere più accessibile e soprattutto più immediato l'editor dei video di Google Foto.

Google ha infatti mostrato dei nuovi preset per la personalizzazione dei video. E si tratta di preset di un certo peso , visto che con un solo tocco potranno tagliare automaticamente il video, regolare l'illuminazione, controllare la velocità o applicare effetti come il motion tracking dinamico del soggetto principale, lo zoom nell'azione principale o l'applicazione di slow motion.

Chi può usare le novità per il video editing di Google Foto

Insomma, appare abbastanza chiaro che l'aggiornamento di Google Foto porterà il video editing davvero alla portata di tutti. Nella nostra esperienza con Google Foto, pur avendo un Pixel, ci siamo accorti che i tanti strumenti per l'editing delle foto e dei video spesso non vengono sfruttati a dovere.

Chiaramente ci vuole tempo, ma anche la pazienza di andare a ricercare le opzioni migliori per l'editing localizzate all'interno delle impostazioni dell'app. Con questo aggiornamento le opzioni di video editing diventano molto più immediate, visto che sono a portata di un singolo tocco.

E non si tratta di opzioni banali, visto che sono strumenti potenti per l'editing da uno smartphone, e soprattutto automatiche. Ci aspettiamo sicuramente che tutti inizieremo a usare di più il video editor di Google Foto.

Parliamo di "tutti" perché le novità appena annunciate da Google arrivano per tutti i dispositivi Android (visto che non si è parlato di restrizioni particolari). Inoltre, i nuovi preset automatici arrivano sia per dispositivi Android che per iOS.