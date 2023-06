Anche Google Foto per Web prende in prestito le funzioni di Photoshop

La versione Web della popolare app di Google non è in genere in cima ai pensieri dell'azienda quando si tratta di aggiungere nuove funzioni, ma con un tweet pubblicato appena ieri, il team di sviluppo ha annunciato l'arrivo di una serie di funzioni basate sull' apprendimento automatico da tempo accessibili agli utenti di Google Foto su Android e iPhone. Queste sono:

Gli abbonati a Google One stanno per ricevere una piacevole sorpresa, che renderà Google Foto su Web una interessante alternativa a Photoshop per operazioni veloci di fotoritocco da compiere online sui propri scatti.

Come noterete, la mancanza più evidente in questo elenco è lo strumento Gomma magica, una delle colonne portanti dell'editing fotografico di Google.

Come per le versioni di Google Foto per dispositivi mobili, le nuove funzioni saranno accessibili solo agli abbonati Google One, a partire dal piano base da 1,99 euro al mese e 100 GB. Secondo Google, inoltre, sono necessari "4 GB di RAM e un browser aggiornato" per poter usare gli strumenti.

La novità è in via di distribuzione su Google Foto per Web in questo momento, e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima della sua completa implementazione.