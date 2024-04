Scene di movimento, stanze e Monopoly: ecco i segreti della fotocamera dei Pixel!

Ecco come viene messa a punto la fotocamera dei Pixel: uno sguardo ai set fotografici sviluppati da Google per migliorare la resa della sua popolare fotocamera in ogni condizione

La fotocamera dei Pixel è nota per la sua estrema versatilità e soprattutto per le sue funzionalità software che consentono ai telefoni di Google di essere sempre ai primi posti tra i migliori cameraphone sul mercato. Ma come viene messa a punto? A svelarlo è la stessa casa di Mountain View, che ha aperto i suoi set fotografici a CNET. Rivelando un approccio molto pratico, basato su esperienze della vita reale.

Un approccio pratico per testare le varie condizioni

Google ha aperto a CNET i propri set fotografici per testare la fotocamera dei Pixel, che possono andare dal movimento, alla messa a fuoco, a diverse condizioni di luce. I test per il movimento Alcuni test riguardano il movimento, per garantire che il telefono metta a fuoco il soggetto corretto in ogni condizione di luce.

I set fotografici per mimare le condizioni di luce Google ha due set, un bar e un soggiorno che possiamo vedere nel video, dove i tecnici possono controllare l'intensità della luce e la temperatura del colore. In queste condizioni, gli ingegneri dell'azienda possono testare le fotocamere dei Pixel e le funzioni Night Sight Video o Video Boost in un'ampia varietà di scene al chiuso, dalla sera all'alba. Isaac Reynolds, product manager della GrandeG per la fotocamera Pixel, dichiara come scene di tutti i giorni apparentemente semplici, ad esempio una cena a lume di candela, risultino davvero impegnative per le fotocamere. Grazie a questi set, i tecnici riescono a riprodurre le varie condizioni di movimento e illuminazione, che consentono di testare come la fotocamera decida quale persona mettere a fuoco in una scena, oltre a garantire che lo sfarfallio delle candele non influisca sull'esposizione in un video.

Fonte: CNET

Come viene controllata la riproduzione del colore L'azienda ha anche mostrato come viene testata la riproduzione del colore, per esempio per Video Boost, mettendo diverse persone a giocare a Monopoly in una stanza con illuminazione mista (completa di una tabella dei colori e altri oggetti di scena).