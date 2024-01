Google Fuchsia non uscirà più dagli smart display

Google Fuchsia ha visto una storia particolarmente movimentata. Durante il suo sviluppo si pensava che sarebbe arrivato come sistema operativo per tablet (ecco i migliori tablet del momento), per poi ripiegare su un sistema operativo per smart display al momento della sua concretizzazione.

Ma anche dopo averlo visto sulla serie Nest Hub, appunto gli attuali smart display di casa Google, sono continuate a trapelare online notizie che indicavano una potenziale espansione di Fuchsia ad altri dispositivi. Tra i rumor più rilevanti ricordiamo la possibilità di vedere Chrome su Fuchsia.