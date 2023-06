Google non ha ancora abbandonato i sogni di gaming

Nelle ultime ore infatti sono emerse online, dal The Wall Street Journal, delle interessanti informazioni che riguardano proprio una potenziale nuova avventura di Google nel settore ludico . Stavolta non si tratta di contenuti complessi.

Abbiamo tutti assistito all'incredibile parabola di Google nel settore del cloud gaming , per la quale nel giro di pochi anni il gigante ha lanciato Stadia per poi chiuderlo senza troppe cerimonie. Ma attenzione, perché Google potrebbe non aver abbandonato del tutto i sogni di gaming.

Secondo quanto appena emerso, Google starebbe lavorando a un progetto per portare la possibilità di giocare su YouTube dal web e da smartphone. Il progetto di chiama Playables e includerebbe dei contenuti molto semplici, adatti anche a chi intende giocare con dispositivi con risorse limitate o connessione scarsa.

Questo ci ricorda i giochini semplici che Google propone su alcune delle sue piattaforme, come quelli inclusi in GameSnacks all'interno di Android Auto. E infatti nel progetto Playables è stato già scovato uno dei titoli.

Questo sarebbe Stack Bounce, un gioco arcade già presente in GameSnacks.

Insomma, al momento non c'è niente di ufficiale e il quadro attorno a Playables non è particolarmente chiaro. Possiamo però aspettarci che Google intenda intensificare le possibilità di interazione tra i suoi utenti e YouTube per mezzo di contenuti ludici relativamente semplici. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.